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Giriş Tarihi: 3.2.2025 12:01 Son Güncelleme: 3.2.2025 12:22

3 çocuk babası traktörün altında kalarak can verdi

Gaziantep’te devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Solak (45) yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
3 çocuk babası traktörün altında kalarak can verdi

Şehitkamil ilçesinin Göksüncük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlasını sürmeye giden Kadir Solak'ın (45) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu traktör devrildi. Solak, şarampole devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kadir Solak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

3 çocuk babası Solak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3 çocuk babası traktörün altında kalarak can verdi
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