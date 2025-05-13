3 denizde de deprem...

Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlar korku yaşadı. AFAD şu bilgileri verdi:Ege Denizi'nde saat 02.30'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Depreme en yakın yerleşim yeri ise 137.12 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 07.18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.84 kilometre derinlikteki deprem, İstanbul'da da hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 40.25 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.49'da oldu. Deprem, yerin 29.02 kilometre derinliğinde yaşandı.