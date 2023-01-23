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Giriş Tarihi: 24.1.2023

3 doktor, anestezi doktorunu dövdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
3 doktor, anestezi doktorunu dövdü
Balıkesır Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorlar A.G.Ş., İ.Ş. ve U.M., dün öğle saatlerinde, ameliyatını yaptıkları hastanın narkozdan geç uyanması nedeniyle anestezi doktoru Muhammet Ali Ertan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, 3 doktor Ertan'a yumruklarla saldırdı. Ertan, aldığı darbelerle yüzünden, gözünden, burnundan ve alnından yaralandı. Ertan acil servisine götürülerek tedavi altına alınırken, koridorlarda metrelerce kan izi oluştu. Ertan beyaz kod vererek meslektaşlarından şikâyetçi oldu. 3 doktor kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, polis ve hastane yönetimi soruşturma başlatı.

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3 doktor, anestezi doktorunu dövdü
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