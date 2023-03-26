3 ev yandı: 1 ölü

Güngören'de dün sabaha karşı 5 katlı binanın 4. katındaki dairede çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede Onur Y. (36) adlı kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili polis inceleme başlattı.Bağcılar'da da önceki akşam 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yaşayan, alkol ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen U.B.D., kiracıları çıkarmak için evini ateşe verdi. Dere, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Şüphelinin daha önce de tehdit içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.Çevre sakinleri, şüphelinin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü. Şüpheliye tepki gösteren bina sakinleri ile durumu yatıştırmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri şüpheli ile bir bina sakinini gözaltına aldı.Maltepe'de de 2 katlı bir binada sabah saatlerinde evde ailesiyle birlikte yaşayan ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Müslüm Ö. tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evi yaktıktan sonra kaçan Müslüm Ö. yakalanarak gözaltına alındı.