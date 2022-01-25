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Giriş Tarihi: 25.1.2022 22:11 Son Güncelleme: 25.1.2022 22:18

3 farklı operasyonda 5 zehir taciri tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
3 farklı operasyonda 5 zehir taciri tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gölcük ve İzmit İlçelerine gerçekleştirilen 3 farklı operasyon ve çalışmada 12 kişi gözaltına alınırken, 98 kilo eroin ve değişik miktarlarda esrari metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları çalışmalar sonucu, Gölcük ve İzmit İlçelerinde 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken,98.4 Kilogram Eroin, 240 gram Esrar, 3.72 Gram Metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, haklarında işlem yapıldıktan sonras serbest bırakılırken, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen F.Y. T.A. Ö.T. A.B M.K M.K ve M.K adli merciilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K ve Ö.T serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutukklanarak cezaevine gönderildi.

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3 farklı operasyonda 5 zehir taciri tutuklandı
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