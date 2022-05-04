3 futbol sahası büyüklüğündeki gemi Bodrum Limanı’nda

Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:50 Son Güncelleme: 4.5.2022 12:02

Pandemi sürecinde duran gemi turizmi bu turizm sezonunda yeniden hareketlenmeye başladı. Yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğünde olan Costa Venezia adlı kuruvazier gemi, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma Limanına demirledi. Yerel yetkililer tarafında bando ile karşıalanan gemi yolcuları limana inerek Bodrum’u gezmeye çıktılar.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan limana 3 futbol sahası büyüklüğündeki lüks kruvaziyer gemisi demirledi.

Bando eşliğinde kıyaya inen turistler, Bodrum'u gezerek alışverişe koyuldu.Bu gün gelen gemi İtalyan bayraklı 323,46 metre uzunluğunda.