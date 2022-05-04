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Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:50 Son Güncelleme: 4.5.2022 12:02

3 futbol sahası büyüklüğündeki gemi Bodrum Limanı’nda

Zeki ÖZKESKİN
3 futbol sahası büyüklüğündeki gemi Bodrum Limanı’nda

Pandemi sürecinde duran gemi turizmi bu turizm sezonunda yeniden hareketlenmeye başladı. Yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğünde olan Costa Venezia adlı kuruvazier gemi, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma Limanına demirledi. Yerel yetkililer tarafında bando ile karşıalanan gemi yolcuları limana inerek Bodrum’u gezmeye çıktılar.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan limana 3 futbol sahası büyüklüğündeki lüks kruvaziyer gemisi demirledi.

Bando eşliğinde kıyaya inen turistler, Bodrum'u gezerek alışverişe koyuldu.Bu gün gelen gemi İtalyan bayraklı 323,46 metre uzunluğunda.

Costa Venezia, İzmir Limanı'ndan Bodrum'a geldi ve Santorini'ye devam edeceği bildirildi. Limandan akşam saatlerinde ayrılacak olan gemi de ağırlıklı Alman, Rus, İtalyan uyruklu toplam 1254 yolcu, 1078 personel bulunmakta.

Bodrum Cruise Port GM Haluk Hızlan; "Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz." dedi.

Esnafın dört gözle beklediği yolcu gemilerinin seferlerinin bu yıl kaydedilir oranda artacağı tahmin ediliyor. Bodrum'a bu sezon 150 civarında geminin gelmesi bekleniyor.

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3 futbol sahası büyüklüğündeki gemi Bodrum Limanı’nda
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