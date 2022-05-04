3 futbol sahası büyüklüğündeki gemi Bodrum Limanı’nda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan limana 3 futbol sahası büyüklüğündeki lüks kruvaziyer gemisi demirledi.
Bando eşliğinde kıyaya inen turistler, Bodrum'u gezerek alışverişe koyuldu.Bu gün gelen gemi İtalyan bayraklı 323,46 metre uzunluğunda.
Bodrum Cruise Port GM Haluk Hızlan; "Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz." dedi.
Esnafın dört gözle beklediği yolcu gemilerinin seferlerinin bu yıl kaydedilir oranda artacağı tahmin ediliyor. Bodrum'a bu sezon 150 civarında geminin gelmesi bekleniyor.