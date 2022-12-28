3 genç kızın öldüğü kazada sürücünün ehliyeti yokmuş



Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, karşı yönden gelen hafif ticari aracın trafik ışıklarında orta şeritte yavaşladığı, aniden sola doğru dönüş yaptığı, TIR'ın sinyallerini yakmasına rağmen duramayarak hafif ticari araca çarptığı, aracın çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü. Kaza tutanağında da Feyza Gökgün'ün 'sürücünün kavşaklarda seyir değiştirmesi' ve 'sola dönüşte sürücünün yolun gidişe ayrılmış olan kısmının soluna yaklaşmaması' maddelerini ihlal ettiği belirtildi.