3 gün önce aldığı kamyonunun altında can verdi

Konya'nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hatun Saray Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa Konyalı idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampole devrilen kamyon yaklaşık 57 metre sürüklendi.
Bu sırada dengesini kaybedip sürücü koltuğundan düşen 39 yaşındaki Mustafa Konyalı kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç içerisinde bulunan sürücünün eşi Nesliye Konyalı ise yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Nesliye Konyalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kömürcülük yapan Konyalı'nın kamyonu 3 gün önce satın aldığı öğrenildi.