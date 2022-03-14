Hırsızlar, Bakırköy Yenimahalle'de, Hat Boyu Çıkmazı sokakta bulunan bir apartmana dadandı. 10 Mart günü apartmana girip asma kilidi kıran bir hırsız bisiklet çalmıştı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansımıştı. Bugün meydana gelen olayda ise bu kez 2 kişi gelen hırsızlar binanın demir kapı tokmağını çaldı. Görüntülerde hırsızların apartmanın demir kapı tokmağını çalıp uzaklaştığı görülüyor.

"PEŞİMİZİ BIRAKSINLAR"

10 Mart günü oğlunun bisikleti çalınan Esra Çamoğlu, "Apartmanın demir kapı tokmağını ne yapacaklar anlayamıyorum. 3 gün önce dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız parayla aldığımız bisikleti çaldılar. Bugün de binanın demir kapı tokmağını çalmışlar. Korkmaya başladık. Peşimizi bıraksınlar, cezalarını da çeksinler" dedi.

3 gün önce bisiklet çalınan apartmandan bu kez kapı tokmağı çalındı | Video