Haberler Yaşam Haberleri 3 gün önceki küfre cinayetle karşılık verdi! Cinayet aletiyle mezarlıkta yakalandı
Giriş Tarihi: 23.1.2023 20:27 Son Güncelleme: 23.1.2023 20:31

3 gün önceki küfre cinayetle karşılık verdi! Cinayet aletiyle mezarlıkta yakalandı

İstanbul Üsküdar’da 1 çocuk babası 25 yaşındaki Şahin Gülümser 3 gün önce evinin önünde küfür ettiği iddiasıyla aralarında husumet oluşan İsmail İ. tarafından yolda yürüdüğü sırada bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli İsmail İ’yi(40) aynı gün mezarlıkta olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 gün önceki küfre cinayetle karşılık verdi! Cinayet aletiyle mezarlıkta yakalandı

Üsküdar Valide-i Atik mahallesinde 21 Ocak günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahallede yaralı şahıs ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine geçti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin Gülümser kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine incelenen kamera görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.


(Şahin Gülümser)

3 GÜN ÖNCE KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Üsküdar Asayiş Büro ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli İsmail İ. saklandığı mezarlıkta olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile yapılan ilk görüşmede olay saatinde alkollü olduğu değerlendirildi. Olayın 3 gün önce Şahin Gülümser'in İsmail İ.'nin evinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle küfürlü konuşmasından dolayı yaşanan husumetten kaynaklı gerçekleştiği öne sürüldü.


(Şüpheli İsmail İ.)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay günü de yolda görünce arkasından gidip bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay anına dair ortaya çıkan görüntüler de de şahsın Şahin Gülümser'i bıçaklayıp kaçtığı görülüyor. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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3 gün önceki küfre cinayetle karşılık verdi! Cinayet aletiyle mezarlıkta yakalandı
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