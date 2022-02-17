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Giriş Tarihi: 17.2.2022 13:02 Son Güncelleme: 17.2.2022 13:06

3 gündür haber yoktu: Eve giren ekipler şoke oldu!

3 gündür haber yoktu: Eve giren ekipler şoke oldu!

Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı... Tek başına yaşayan Mustafa Erol'dan, 3 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. İtfaiye yardımıyla kapalı daire giren ekipler, Erol'un yerde yattığını ve başından yara olduğunu gördü. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede tek başına yaşayan 48 yaşındaki Mustafa Erol'dan yakınları 3 gündür haber alamıyordu. Erol'un yakınları kapıyı çaldığında cevap gelmeyince polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapalı daire giren polis ve sağlık ekipleri, Mustafa Erol'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Başında ve yüzünde yara izi olan Erol, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa Erol'un yakını Esra Akbaba, "Kapıyı vurduk açmadı. Pazartesi günü beni aramış ama bakamadım. Sonra geldim kapısına vurdum ama açmadı. Tek başına yaşıyordu. 'Ne yapacağım, nereye taşınacağım' kaygısı onu etkiledi. Kafası takıldı bozulmuş kafası. Salı günü de geldim açmadı. Bugün de polisi çağırdık. Kafasını vurmuş. Muhtemelen tansiyonu düştü, yerde kaldı" dedi

Mahalle esnafı Cem Yavuz ise, "Haber alamıyorduk en sonda polis itfaiyeyi aradılar. Gariban biri tek başına yaşıyordu. Telefonla cevap vermiyordu. Binayı sattılar kendisi de cüzi bir rakama kalıyordu" dedi.

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3 gündür haber yoktu: Eve giren ekipler şoke oldu!
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