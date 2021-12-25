3 gündür kayıp olan adam cinayete kurban gitmiş

Suudi Arabistanlı Nabil Muhammed Moha Al Fakıh 22 Aralık günü ortadan kayboldu. Araç kiralama işi yapan Fakıh uzun süre evine gelmeyince eşi hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kayıp Fakıh'ın en son Türk vatandaşlığı olan ve Yemenli Ahmet G. ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ahmet G. Fakıh'ın Beylikdüzü'nde araç içerisinde öldürdükten sonra cesedini Yalova Kumlu mevkiinde yol kenarına attığını söylediği öne sürüldü.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çalışmaların devamında Ahmet G.'nin çalıştığı iş yerinin sahibi olan ve yine Suudi Arabistanlı olduğu öğrenilen Adnan İ.'de gözaltına alındı. Azmettirme iddiasıyla gözaltına alınan Adnan İ. suçlamaları kabul etmedi.



İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet G.'nin olayı iş yerinde yaptığı usulsüzlükleri ortaya çıkardığı için gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü.