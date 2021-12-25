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Giriş Tarihi: 25.12.2021 15:35 Son Güncelleme: 25.12.2021 16:10

3 gündür kayıp olan adam cinayete kurban gitmiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3 gündür kayıp olan adam cinayete kurban gitmiş

İstanbul’da 3 gün önce eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sudi Arabistanlı Nabil Mohammed AL Fakıh (40)’ın araç içerisinde öldürülüp cesedinin Yalova’da yol kenarına atıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nabil Fakıh’ın araçlarını kiralamak için verdiği rant a car sahibi ve onun çalışanını gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yemenli Ahmad G. ve Suudi Arabistanlı Adnan İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suudi Arabistanlı Nabil Muhammed Moha Al Fakıh 22 Aralık günü ortadan kayboldu. Araç kiralama işi yapan Fakıh uzun süre evine gelmeyince eşi hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kayıp Fakıh'ın en son Türk vatandaşlığı olan ve Yemenli Ahmet G. ile görüştüğünü tespit etti. Gözaltına alınan Ahmet G. Fakıh'ın Beylikdüzü'nde araç içerisinde öldürdükten sonra cesedini Yalova Kumlu mevkiinde yol kenarına attığını söylediği öne sürüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında Ahmet G.'nin çalıştığı iş yerinin sahibi olan ve yine Suudi Arabistanlı olduğu öğrenilen Adnan İ.'de gözaltına alındı. Azmettirme iddiasıyla gözaltına alınan Adnan İ. suçlamaları kabul etmedi.

İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet G.'nin olayı iş yerinde yaptığı usulsüzlükleri ortaya çıkardığı için gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü.

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3 gündür kayıp olan adam cinayete kurban gitmiş
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