3 günlük araç kiraladı, 36 bin kilometrelik kiralık araç faturası ile şoke oldu

Giovanna Boniface, 13 Ağustos'ta bir araç kiralama şirketinden araç kiraladı ve yaklaşık 300 km yol yaptı ve aracı 16 Ağustos'ta iade etti. Şirket tarafından kendisine 8 bin dolarlık fatura gönderilince genç kadın, 36 bin 482 kilometre yol yaptığını gösteren faturayı 17 Ağustos'ta sosyal medyadan paylaştı.

Boniface, faturayla birlikte yaptığı açıklamada "3 günde 36.482 km'lik yol yapabilir misin" mesajını paylaştı.