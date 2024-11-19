3 günlük evlilik savcılıkta son buldu

Konya'da otomotiv yedek parça işi yapan Hikmet Y. (24), geçen yıl görücü usulü ile tanıştığı Dilara Sena B. (20) ile nişanlandı. Nişanlılık sürecinde ikiliyi tanıştıran Feyza Ç. ve İlknur Ç., iddiaya göre evlilik hazırlıkları için toplam 208 bin TL aldı. Evini tutup eşyalarını alan Y., geçen 6 Ekim'de, Dilara Sena ile hayatını birleştirdi. 3 gün boyunca çeşitli gerekçelerle Hikmet Y.'den uzan duran Dilara Sena, ardından düğün takıları, paralar ve mehir olarak verilen 200 gram altın senedini de alarak evden ayrıldı. Kızın ailesi daha sonra eve aldıkları eşyaları da götürdü. Genç kızın evine giden Hikmet Y., iddiaya göre ailesinden, 'Kızımız senden ayrılacak, altınları da vermiyoruz' yanıtını aldı. Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunan Hikmet Y., "Hayatımı mahvettiler. Bir aydır kimsenin yüzüne bakamıyorum. Maddi ve manevi olarak bittim. Tek isteğim mutlu olmaktı. Gerçek bir evlilik yaptığımı sanmıştım ama para ve altınlar için benimle göstermelik bir evlilik yapmışlar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.