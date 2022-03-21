3 günlük Muhammet Talha ihmal kurbanı mı? Acılı baba: ‘Biz yandık başka aileler yanmasın’



'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

3 günlük bebeğini toprağa veren acılı baba duygularını SABAH'a anlattı. Memik Eşmekaya, "Çocuğumuzu kucağımıza aldık ama sevincimiz uzun sürmedi. Maalesef 3 gün sonra hayatını kaybetti. Özellikle akciğerindeki enfeksiyon bir iki günde olabilecek bir şey değil. Hastanede çocuk doktoru detaylı bir şekilde baksaydı bunu görebilirdi. Ancak biz çocuk doktorunu sadece taburcu olacağımız sırada gördük. Doğuma bile katılmamış. Çocuğu muayene bile etmeden bebeğiniz gayet sağlıklı dedi ve taburcu olduk. Biz bebeğimizin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyoruz. Hastanede bu konuyla ilgili bize gerekli açıklamayı yapamıyor. Evrakları istedik yaptıkları işlemlerle ilgili evrak bile veremediler. Tahlil bile yapmamışlar. Suç duyurusunda bulunduk. Bizim canımız yandı başka anne-babaların canı yanmasın istiyoruz. Nihai karar detaylı otopsi sonucunda belli olacak. İhmali olanların cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.