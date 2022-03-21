3 günlük Muhammet Talha ihmal kurbanı mı? Acılı baba: ‘Biz yandık başka aileler yanmasın’

Memik ve Hüsniye Eşmekaya çifti 40 hafta bekledikleri bebekleri Muhammet Talha'yı 8 Şubat günü kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Özel bir hastanede sezaryenle yapılan doğum sırasında herhangi bir problem yaşanmadı. Eşmekaya çifti 9 Şubat günü taburcu olacakları sırada odaya gelen ve doğum sonrası ilk kez gördükleri çocuk doktoru, bebeklerinin sağlığının gayet iyi olduğunu ve taburcu olabileceklerini söyledi.
KİMLİĞİ ÇIKACAĞI GÜN HAYATINI KAYBETTİ
Mutlu bir şekilde evlerine giden çift iki gün sonra büyük bir acı yaşadı. 11 Şubat sabahı bebeğiyle oynayan baba Memik Eşmekaya, çocuğunda farklılık olduğunu sezdi. Çok geçmeden minik bebek hareketsiz kaldı. Aile hekimine haber veren baba, kısa süre sonra Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Küçük bebek, buradaki muayenesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan kontrollerde minik Muhammet Talha'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Minik bebeğin o gün kimliğinin çıkartılacağı belirtildi. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin ön otopsisinde akciğerinde kuvvetli enfeksiyon ile sarılık olduğu belirtildi. Kesin ölüm sebebi ise Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor sonucu netlik kazanacak.
'İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
3 günlük bebeğini toprağa veren acılı baba duygularını SABAH'a anlattı. Memik Eşmekaya, "Çocuğumuzu kucağımıza aldık ama sevincimiz uzun sürmedi. Maalesef 3 gün sonra hayatını kaybetti. Özellikle akciğerindeki enfeksiyon bir iki günde olabilecek bir şey değil. Hastanede çocuk doktoru detaylı bir şekilde baksaydı bunu görebilirdi. Ancak biz çocuk doktorunu sadece taburcu olacağımız sırada gördük. Doğuma bile katılmamış. Çocuğu muayene bile etmeden bebeğiniz gayet sağlıklı dedi ve taburcu olduk. Biz bebeğimizin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyoruz. Hastanede bu konuyla ilgili bize gerekli açıklamayı yapamıyor. Evrakları istedik yaptıkları işlemlerle ilgili evrak bile veremediler. Tahlil bile yapmamışlar. Suç duyurusunda bulunduk. Bizim canımız yandı başka anne-babaların canı yanmasın istiyoruz. Nihai karar detaylı otopsi sonucunda belli olacak. İhmali olanların cezasını çekmesini istiyoruz" dedi.