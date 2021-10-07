3 ilçede 2 bin 284 personelle denetim! 108 yabancı sınır dışı edilecek

İstanbul Valiliği Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren 89 farklı yerde denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Valilik tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerimizde ruhsatsız atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik; Valiliğimiz, Kaymakamlık, Belediye Başkanlıkları ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin 2 bin 284 personelinin katılımlarıyla eşzamanlı bir denetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 89 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 108 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; 781 çuval ve 120 tona yakın atık malzemesi, 191 çekçek aracı ve 9 motosiklet elde edilmiş, belediye ekiplerince 31 yer mühürlenmiş, 35 adreste tahliye, 5 adreste yıkım işlemi yapılmış olup, diğer yerlerle ilgili yasal işlemler devam etmektedir.

Denetimlerimizin hedefi, atıkların geri kazanımı için yapılan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun sağlanmasından ibarettir."