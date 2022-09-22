3 ilde ‘Alakart Operasyonu’: 13 gözaltı

Diyarbakır merkezli sözde turizm şirketlerine İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı "Alakart operasyonu" düzenlendi. Operasyonda, 2 yıldır araması ve 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan "CEO" lakaplı örgüt liderinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyeti Dolandırıcılık Büro Ekipleri, 3 ay önce suç örgütüne yönelik takip başlattı. Örgüt üyeleri Türkiye'nin farklı illerinde hedef olarak belirledikleri restoranları ve otelleri arayarak, sözde turizm şirketleri adına iletişim kurdu. Büyük kafilelere rezervasyon yaptırarak, kendilerinin belirlediği firmalara ürünlerin, gıda malzemesinin alınmasını isteyerek yönlendirdi. Sözde firmaların paralarını peşin aldığı malları teslim etmeyerek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

3 ay teknik takip ve titiz çalışma sonucunda, Diyarbakır merkezli İzmir ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 13 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı. Örgüt liderleri N.S., M.Ç. ve O.A.'nın da aralarında olduğu tüm şüpheliler, 4 gün gözaltı süresinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler.