3 ilde Bozdoğan-14 operasyonları: 94 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-14" operasyonlarında, 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de "Bozdoğan-14" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 94 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin, hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flama taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıklarının belirlendiğini ifade etti.
Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu açıklayarak, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
3️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-14" operasyonlarında 9️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 21, 2024
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz❗️
❌ Emniyet Genel Müdürlüğü… pic.twitter.com/a4pdtV1YR3