3 ilde daha eğitime kar engeli: Gümüşhane, Bayburt ve Giresun

Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Gümüşhane ve Bayburt il genelinde,Giresun'un Çamoluk ilçesinin tamamında ve Şebinkarahisar ilçesinde ise köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve donun olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Trafiğe çıkacak sürücülerden buzlanmaya karşı dikkat etmesi istenilen açıklamada, merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilerek; engelli ve hamile kamu personelinin de bugün izinli sayılacağı kaydedildi.