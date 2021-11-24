Haberler Yaşam Haberleri 3 ilde eş  zamanlı FETÖ operasyonu!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:42

3 ilde eş  zamanlı FETÖ operasyonu!

ABBAS ÇAKAR
3 ilde eş  zamanlı FETÖ operasyonu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından,   FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak, 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri bulunduğu ve örgüte üye oldukları şüphesi ile 3 ilde tespit edilen 3 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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3 ilde eş  zamanlı FETÖ operasyonu!
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