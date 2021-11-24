3 ilde eş  zamanlı FETÖ operasyonu!

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden bir soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri bulunduğu ve örgüte üye oldukları şüphesi ile 3 ilde tespit edilen 3 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.