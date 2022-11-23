Haberler Yaşam Haberleri 3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:05

3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

İHA
3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Gaziantep merkezli 3 ilde operasyon yaptı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Uzmanlar İstanbul ve Ankara’da da hissedilen Düzce depremini değerlendirdi: Gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
SON DAKİKA HABERİ! Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve Ankara'da da hissedildi
SON DAKİKA: Suriye'ye kara harekatı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Kendi başımızın çaresine bakacağız
SON DAKİKA | Terör yuvalarına ağır bombardıman! SMO hazırlıklarını yaptı: Emir bekliyor
ABD’ye ‘Bölgeyi terk et’ mesajı
Çok dindarsın ya...
Bolu'da bir tavuk çiftliğinde deprem anları böyle kaydedildi!
Alay konusu oldular
Osman Bey ve İsmihan Sultan karşı karşıya! Büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ nefesleri kesecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA