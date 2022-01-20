3 ilde, kadınları zorla mekanlarda çalıştıran 15 şüpheli yakalandı!

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kadınların evlerde zorla tutulup bazı mekanlarda çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. Yabancı uyruklu 13 kadın ise gözetim altına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tabanca fişeği, bıçak, bilezik, kadınların elde ettiği gelirlerin yazıldığı not defteri, 13 cinsel içerikli obje, 40 gram uyuşturucu, kadınlara ait pasaportlar ve 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.