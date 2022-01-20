Haberler Yaşam Haberleri 3 ilde, kadınları zorla mekanlarda çalıştıran 15 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:46

3 ilde, kadınları zorla mekanlarda çalıştıran 15 şüpheli yakalandı!

AA
3 ilde, kadınları zorla mekanlarda çalıştıran 15 şüpheli yakalandı!

Kırklareli merkezli 3 ilde, yabancı uyruklu kadınları mekanlarda zorla çalıştırdığı iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kadınların evlerde zorla tutulup bazı mekanlarda çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. Yabancı uyruklu 13 kadın ise gözetim altına alındı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tabanca fişeği, bıçak, bilezik, kadınların elde ettiği gelirlerin yazıldığı not defteri, 13 cinsel içerikli obje, 40 gram uyuşturucu, kadınlara ait pasaportlar ve 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler! ABD’deki danışmana ballı maaş
SON DAKİKA | Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Piyasalar faiz kararı ile metine odaklandı
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Etiler'de dehşet veren olay! Köpek kadın mimarın kulağını kopardı
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı: Meclis'e geliyor: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
Altın fiyatları 20 Ocak 2022 YÜKSELİŞTE! Merkez Bankası faiz kararı günü gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme! Esra Hankulu'ya uyur pozisyonu vermiş...
ARKADAŞINA GÖNDER
3 ilde, kadınları zorla mekanlarda çalıştıran 15 şüpheli yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA