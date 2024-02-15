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Giriş Tarihi: 15.2.2024 13:40

3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Tunceli merkezli Elazığ ve İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İHA
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar doğrultusunda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Tunceli merkezli yürütülen ve diğer illerimizde de eşzamanlı düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonları neticesinde Tunceli'de 10, Elazığ'da 1, İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine geçit vermeyeceğiz'' denildi.
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3 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
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