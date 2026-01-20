3 ilde “Tefecilik” operasyonu: 21 gözaltı var

İstanbul merkezli üç ilde örgütlü bir şekilde "Tefecilik" suçuna karışan 21 kişi operasyonla yakalandı. Şebeke üyelerinin, faizle borç para verdikleri bir mağdurun borçlarını ödemesine rağmen üç dairesini, bir iş yerini, bir arsasını ve 15 aracını haksız bir şekilde elinden aldıkları iddia edildi.

"Tefecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Soruşturma bir mağdurun şikayeti üzerine başladı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle söz konusu şebekenin üyelerinden faizle borç para aldığını söyleyen mağdur, borçlarını ödemesine rağmen üç daire, bir iş yeri, bir arsa ile 15 aracının söz konusu kişilerce haksız şekilde elinden alındığını belirtti. Detaylı bir şekilde inceleme başlatıldı ve şebeke ortaya çıkarıldı. İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da örgütlü bir şekilde "Tefecilik" suçuna karıştıkları tespit edilen toplamda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.