3 ilde tefecilik operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul merkezli üç ilde örgütlü bir şekilde "tefecilik" suçuna karışan 23 kişi operasyonla yakalandı. Şebeke üyelerinin, faizle borç para verdikleri bir mağdurun borçlarını ödemesine rağmen üç dairesini, bir işyerini, bir arsasını ve 15 aracını haksız şekilde elinden aldıkları iddia edildi. "İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da örgütlü "tefecilik" suçuna karıştıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Daha sonra 2 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Operasyonda, 3 tabanca ve 2 uzun uzun namlulu tüfek, çek ve senet ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

