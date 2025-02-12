3 işçinin öldüğü yangında akılalmaz ihmal! İddianame hazır: 15 yıl hapis istemi

"İŞ YERİNDE ACİL KAÇIŞ BÖLGELERİNDE MALZEME KONULMASININ ÖNLENMEDİĞİ BELİRLENDİ"

Fabrikada yangın önlemleri konusundaki kusurlara değinilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"İş yerinde kolayca tutuşabilen ve parlayabilen (sünger, yapıştırıcı) maddeler bulunması nedeniyle yangın için gerekli önlemlerin düzenli ve titizlikle alınmadığı, yangın algılama ve alarm sisteminin kontrollerinin yapılmadığı ve ilave ek ünitelere bu sistemin takılmadığı, yangın söndürme sistemlerinin kontrollerinin yapılmadığı, çalışanlara yangın tahliye eğitimleri verilmediği ve tatbikatı yapılmadığı belirlendi. İş yerinin elektrik tesisatının kontrolünün yapılmadığı, yangın riski bulunduran ekipmanların titizlikle kontrollerinin yapılmadığı, kaynak işinin bu konuda mesleki eğitimi aldırılmış çalışanlara yaptırılmadığı, kaynak işi yapılırken yangın tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınmadığı, iş yerinde acil kaçış bölgelerinde malzeme konulmasının önlenmediği, kaçış alanlarının her zaman açık ve ulaşılabilir olmasının sağlanmadığı hususlarının olaya sebebiyet verdiği belirlendi."

İddianamede, 20 Ocak 2021'de iş yerinde eğitim amaçlı yapılan yangın tatbikatına hayatını kaybeden işçilerin katılmadığının belirlendiği de belirtildi.

Sanıklar iş yeri ortakları İsmail Demir ve Serdar Türkoğlu, sorumlu müdür Serkan Türkoğlu, üretim şefi Hamza Küpeli, bakım onarım işçisi Mohamad Al Attar, iş güvenliği uzmanı Esra Ataş ve iş yeri ortağının babası Erol Türkoğlu'nun ifadelerinde suçlamaları reddederek, yangının hangi sebepten çıktığını bilmediklerini öne sürdüklerine yer verilen iddianamede, yaralanan işçiler Derya Asiltürk ve Ömer Çeri'nin ise şikayette bulunmadıkları aktarıldı