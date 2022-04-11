3 kadın eşleriyle ilişki yaşayan hemcinslerini darbedip zafer pozu verdi! ’Buda kapak olsun’

Zonguldak'ta yaşanan olay şoke etti! 14 Ekim 2014'te meydana gelen olayda, Devrek ilçesindeki bir okulun kantininde birlikte çalışan Şenay K., Songül Ş. ile arkadaşları Nejla Ç., kantinin diğer çalışanı Aslı U.Y.'nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia ederek evine gitti. 3 kadın, Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabanca ile tehdit ederek silahın kabzasıyla darbetti ve saçlarını makasla kesti. 3 kadın, Aslı U.Y.'ye eşleriyle birliktelik yaşadığını zorla itiraf ettirdikleri anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, Aslı U.Y.'yi olayı anlatmaması için tembihleyen 3 kadın, evdeki 2 cep telefonu da alarak ayrıldı.