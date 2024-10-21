3 kadın mezarlıkta katledildi

Adana'da Şemsettin Erkuvan (47), oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini ile annesi ve kız kardeşini öldürdü.Muzaffer Erkuvan ile birlikte yaşayan Dürdane Gerçek şiddet gördüğü gerekçesiyle baba evine döndü. 24 Ağustos'ta kayınvalidesi Şenay Gerçek'le Menekşe Köyü'nde buluşarak, kızıyla kendisini barıştırmasını isteyen Muzaffer Erkuvan, olumsuz cevap alınca kendisini asarak intihar etti. Şemsettin Erkuvan, oğlunun ölümünden sorumlu tutuğu Gerçek ailesini takip etmeye başladı. Dürdane Gerçek (20), annesi Şenay Gerçek (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek (22) ile birlikte dün Muzaffer Erkuvan'ın kabrinin bulunduğu Buruk Mezarlığı'na gitti. Mezar ziyaretini gerçekleştiren 3 kadın, pusu kuran Muzaffer Erkuvan'ın silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden 3 kadının cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırı sonrası motosikletle kaçan zanlı aranıyor.