3 kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan sapık için istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde 5 Ağustos gecesi 32 yaşındaki F.Z.E. ile 32 yaşındaki N.A. adlı kadınlara farklı yerlerde sarkıntılıkla cinsel saldırıda bulunarak kaçan, 6 Ağustos gecesi de 25 yaşındaki N.B. adlı kadını takip edip, başına vurarak yere düşürdükten sonra sarkıntılıkla cinsel saldırıda bulunan Savaş Metin, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Metin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Savaş Metin hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Basit yaralama' suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Düzenlenen iddianamede Metin'in, geceleri farklı zamanlarda kadınları takip ettiği ve yalnız kaldıkları sırada yanına yaklaşarak cinsel saldırıda bulunduğu beyan edildi. Savaş Metin'in, üzerine atılı suçu 3 müştekiye karşı ayrı ayrı işlediği ifade edilerek, cezalandırılması talep edildi. Savaş Metin hakkında düzenlenen iddianame Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.