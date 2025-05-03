3 kardeş baba ocaklarında defnedildi

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan Pazar günü, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın esnasında evde bulunan Ecrin Kuru (13) ve kız kardeşi Hatice Kuru (11) hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşleri Melek Kuru (5) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Strasbourg'tan aktarmalı uçak ile Trabzon Havalimanı'na, ardından da karayolu ile Rize'ye getirilen 3 kardeşin cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kardeşlerin cenazesi Ardeşen merkez camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçeye bağlı Deremezra köyünde toprağa verildi. Cenaze namazına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaymakam Ferhat Altay bazı bürokratlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.