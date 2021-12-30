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Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:08

3 kardeşin hayatını kaybettiği yangında flaş

DHA
3 kardeşin hayatını kaybettiği yangında flaş

İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor. Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşler için DNA testi yapıldığı, kimlik tespitinin ardından da toprağa verilecekleri belirtildi.

Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki 2 katlı evde, 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasının devrilmesiyle çıktığı sanılan yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu.

Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınıp DNA testi yapıldığı belirtildi. Sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği bildirildi.

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3 kardeşin hayatını kaybettiği yangında flaş
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