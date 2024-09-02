Beyoğlu’nda yangın paniği: 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Terzi Kasım Sokak'ta saat 13.30 sıralarında olay meydana geldi. İddiaya göre çöp eve dönüştürüldüğü belirtilen 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ederken polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek çevrede önlem aldı.

Yangın nedeniyle binanın 2. katında mahsur kalan 1 anne ile 3 çocuğu itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven ile kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.