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Giriş Tarihi: 7.8.2022 10:51 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:38

3. kattan çantası kolunda düşmüştü! O anlardan görüntü ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de 32 yaşındaki Suudi Arabistanlı kadın 3. kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. O anlara dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu ortaya çıkartılan cinayetin ardından gözaltına alınan kadının kardeşi tutuklandı. Kadının birlikte düştüğü çantasında ise bir miktar altın olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
3. kattan çantası kolunda düşmüştü! O anlardan görüntü ortaya çıktı

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı. Eşiyle sorunlar yaşayan 5 çocuk annesi Hadel Alhadad (32), bir süre önce kardeşi Şakir D.'nin yaşadığı, daireye yerleşmişti. Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşinden uçak bileti almasını istedi. Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü hayatını kaybetti.

BEN DUŞTAYKEN DÜŞMÜŞ

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söyledi. Şakir D., ablasının sürekli "çocuklarım orada kaldı" diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığını söyledi.

ÇANTASINDA ALTIN VARMIŞ

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadının düştüğü anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşan polis, şüphelerinde haklı çıktı. Kadının kol çantasında da bir miktar altın olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenilen Şakir D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3. kattan çantası kolunda düşmüştü! O anlardan görüntü ortaya çıktı
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