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Giriş Tarihi: 28.2.2024 04:11

3. kattan düşen 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Bursa'da, 3’üncü kattaki evlerinde oynarken dengesini kaybedip tutunmaya çalıştığı camın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Şefika Ç. (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

DHA
3. kattan düşen 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Osmangazi İlçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Ç., koltuğun üzerinde oynarken, dengesini kaybederek cama tutunmak istedi. Bu sırada camın kırılmasıyla birlikte talihsiz çocuk yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.

Olayı gören aile fertleri hemen sokağa çıktıklarında Şefika'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen küçük kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şefika Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şefika Ç.'nin ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3. kattan düşen 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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