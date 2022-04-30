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Giriş Tarihi: 30.4.2022 14:09 Son Güncelleme: 30.4.2022 14:10

3 kişi hayatını kaybetmiş ortalık savaş alanına dönmüştü! Tuzla'daki patlamadan yeni görüntüler

DHA
3 kişi hayatını kaybetmiş ortalık savaş alanına dönmüştü! Tuzla’daki patlamadan yeni görüntüler

Son dakika haberi... Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü fabrikanın zeminindeki çökme dikkat çekti.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada dün saat 13.00 sıralarında yangın sonrası yaşanan patlamayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Olay yerine gelen araç ve çevre işyerlerinin sahipleri de geldi.


Patlamanın meydana geldiği fabrikanın içerisinde zeminin çöktüğü görülürken, oyukların içerisinin kimyasal madde ile dolması dikkat çekti.


YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Bu arada patlamaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla diğer fabrikalarda çalışanların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı

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3 kişi hayatını kaybetmiş ortalık savaş alanına dönmüştü! Tuzla'daki patlamadan yeni görüntüler
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