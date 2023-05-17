3 kişi tarafından darp edilmişti... Kıvanç’ın beyin ölümü gerçekleşti

İzmit Kemal Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan bir parkta,önceki gün meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Kıvanç Umar ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgaya çevredeki 2 kişi de dahil olunca 3 kişi tarafından darp edilen Umar ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da İstanbul Göztepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Umar'ın, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri kavgaya karışan ve yaşları küçük olan 3 kişiyi yakalayarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk ettiği ve 3'ünün de tutuklandığı öğrenildi.