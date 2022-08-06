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Giriş Tarihi: 7.8.2022

3 kişinin katilleri 10 yıl sonra yakalandı

İBRAHİM GÜNEŞ
3 kişinin katilleri 10 yıl sonra yakalandı
Kilis'te, 10 yıl önce 3 kişinin öldürüldükten sonra toprağa gömülmesi ile ilgili aranan 2 kişi jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı. Deliçay Köyü'nde Afrin Çayı Köprüsü civarında 2012'de toprağa gömülü anne Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'na ait cesetlerin bulunmasıyla ilgili kovuşturmada maktul Özlem'in ailesinden aynı tarihlerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmaması üzerine şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Suriye'ye kaçan şüphelilerden Özlem'in babası A.A ile ağabeyi M.F.A.'nın dosyanın kapanacağını düşünerek Gaziantep'e geldikleri belirlendi. Jandarmanın çalışmaları sonucunda şüphelilerin saklanabileceği 5 ayrı adresin 45 günlük takibi yapıldı. Ekiplerce yapılan operasyonda şüpheliler, Gaziantep'te yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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3 kişinin katilleri 10 yıl sonra yakalandı
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