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Giriş Tarihi: 2.1.2023

3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde önceki gün 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde, akrabalar arasındaki husumet sebebiyle gerçekleştiği iddia edilen saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüpheliler Y.K, E.K. ve M.K. yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. İlçede dün akşam saatlerindeki silahlı saldırıda Nasrullah Uyar (22), Abdülmenav Karaman (41) ve Abdulmuttalip Karaman hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.

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3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
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