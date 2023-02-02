3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay: Meğer cenaze...

Kaza, dün sabah saatlerinde Sivas'a bağlı Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde meydana geldi. Salih Konukcu'nun iddiaya göre dikkatsizlik nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 ES 1821 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Konukcu ile babası Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin, Giresun'un Alucra ilçesinde yaşamını yitiren akrabaları Hasan Hastaoğlu'nun cenazesine katılmak için İstanbul'dan yola çıktıkları ortaya çıktı.