3 kişinin öldüğü kazada sürücünün kim olduğu davayı çıkmaza soktu

Ankara'da 4 Haziran 2023'te saat 10.51 sıralarında Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin çıkışında 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 2 aracın da hurdaya döndüğü kazada Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti, Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazaya neden olan 34 plakalı araçtan hastaneye götürülen 2 isim vardı: Hakan Canpolat ve Emre İrez.

İşte tüm dava bu 2 ismin "Aracı kim kullanıyordu?" sorusu etrafında şekillendi. Başlatılan soruşturma kapsamında önce kazanın nasıl olduğu tespit edildi. Soruşturmada ilk ulaşılan bilgilere göre kaza, 34 plakalı araç kontrolden çıkınca karşı şeride geçti ve 06 plakalı aile aracına çarptı. Çarpışma öyle şiddetliydi ki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan araçta yaralı kurtarılan Emre İrez araç içinde sağ ön koltuk ile torpido arasında sıkışmış halde bulundu. Hakan Canpolat ise aracın dışında yaralı haldeydi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ifadeleri aracın sürücüsünün Emre olamayacağı yönünde savunma tarafından delil olarak sunuldu. Hastaneye kaldırılan Hakan Canpolat ve Emre İrez'in yapılan kontrollerde aşırı alkollü oldukları ortaya çıktı. Ortaya çıkan rapora göre Hakan Canpolat: 2.905 promil, Emre İrez: 2.19 promil alkollü çıktığı öne sürüldü.

TÜNEL ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLER EMRE'Yİ GÖSTERİYOR

Sanık Hakan Canpolat'ın avukatları, Kızılcahamam–Çerkeş tünel çıkışına ait kamera görüntülerinde direksiyonda Emre İrez'in, sağ ön koltukta ise Hakan Canpolat'ın bulunduğunun görüldüğünü savundu. Ayrıca tünel çıkışındaki PTS kayıtlarının da aracı süren kişinin Emre İrez olduğunu iddia ettiler.

GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALDI

Bu iddia üzerine olay öncesine ait güvenlik kamera görüntüleri de dosyada yer aldı. Savunmada sunulan kamera ve PTS görüntülerine göre aracı Emre İrez'in kullandığı iddia ediliyor. Görüntülere göre kazadan bir saat öncesi saat 09:04:48 Kızılcahamam yolu çıkışında direksiyonda görülen kişi Emre İrez olduğu görülüyor.

15 SANİYE ÖNCE

Savunmak için sunulan görüntülerde kazadan hemen 15 saniyesi öncesine ait Çerkeş–Kızılcahamam Tüneli çıkışı PTS kayıtları da soruşturma dosyasına sunuldu. Dosyaya konulan görüntülere göre kaza noktasına 250 metre kala kazadan saniyeler öncesi saat 10:50:47'de direksiyonda: Emre İrez görüldüğü iddia ediliyor. Kayıtlarda Emre İrez beyaz gömlekli, Hakan Canpolat yolcu koltuğunda koyu renk kıyafetli olarak görüldüğü belirtiliyor. Tünelden çıktıktan sonra saniyeler sonra yani saat 10:51:00'de kaza gerçekleşiyor.

HAVA YASTIĞINDA EMRE'NİN DNA'SI ÇIKTI

Kazadan sonra araç içinden alınan biyolojik örnekler, dosyanın en kritik bilimsel delillerinden birini oluşturdu. Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, sürücü tarafındaki hava yastığından alınan kan ve doku örneklerinin tamamının Emre İrez'e ait olduğu tespit edildi. Bu bulgu, direksiyonun arkasında oturan kişinin çarpma anında hava yastığıyla temas eden kişi olduğu ihtimalini güçlendirdi.

YENİ TANIKLAR SÜRÜCÜ EMRE DEDİ

Mahkemede sürücü kimdi? Sorusuyla ilgili tanık ifadeleri dinlendi. Bu konuyla ilgili olay yerine giden 2 Jandarma personeli tanık olarak dinlendi. Kazada görevli Jandarma görevlisi Barış T. 16.01.2024 günü verdiği beyanında; "Emre'nin üzerinde uzun kollu beyaz renkli gömlek vardı. Kamera görüntülerini de izleyen bizzat benim. Görüntülerde aracı kullanan kişinin üzerinde açık renkli bir kıyafet görünüyor, sağ ön yolcu koltuğundaki kişinin üzerindeki kıyafet koyu renkli olarak görünüyor, ben bu nedenle aracı kullanan kişinin Emre olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda direksiyondan alınan svap ve DNA örnekleri de Emre'ye ait çıkmıştır, çarpmanın etkisiyle Emre'nin sağ tarafa savrulduğunu tahmin ediyorum' diyerek bir sonraki duruşmada Emre'nin üzerinde beyaz gömlek olduğunu söyledi.

Tanık Jandarma görevlisi İsmet G. ise beyanında: ''Emre çarpmanın etkisiyle de sağ tarafa savrulmuş olabilir" dedi.

TRAFİK DAİRESİ RAPORU

"Aracı kim kullanıyordu" sorusu bu kez bilimsel olarak rapor edilmesi için 24 Temmuz 2024 günü Adlı Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne tüm tutanaklar gönderilerek incelenmesi istendi. Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 7 sayfalık uzmanlık raporunda, kazanın oluş şekline ve araç içindeki yaralanmaların dağılımına ilişkin kritik değerlendirmeler yer aldı. Raporda özellikle Emre İrez'in yaralanma tipi, hava yastığı bulguları ve çarpma mekanizması üzerinden yapılan analizler öne çıktı. Raporda şu tespitler yapıldı: Sürücü hava yastığından alınan DNA örnekleri Emre İrez ile eşleşti. Adli Tıp'a göre yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin çoğu kazada baş-boyun travması yaşaması beklenirken, Emre'nin esas darbeyi göğüs-alt ekstremite bölgesinde almış olması "sürücü konumuyla uyumlu" bulundu.

ARAÇTAKİLER BİRBİRİNE ATTI

Yargılama sürecinde iki şüphelide aracı süren kişi olduklarını kabul etmedi. Hakan Canpolat: "Ben yolcuydum Hamamdan çıkınca Emre aracı kullanıyordu. Kaza anını hatırlamıyorum" dedi.

Emre İrez: "Aracı hep Hakan kullandı. Hakan beni küfürle susturuyordu, direksiyondan kaldırmıyordu. Kaza anında uyuyordum, torpidonun altında uyandım." Dedi.

MAHKEME SÜRÜCÜNÜN HAKAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tüm yapılan bu yargılamalar sonucunda mahkeme ilk tanık beyanlarını doğru kabul ederek sürücünün Hakan Canpolat olduğunu kabul etti. Mahkeme sonucunda Hakan Canpolat, 16 yıl hapis, Emre İrez ise 8 yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı. Her iki ismin sürücü belgeleri 2 yıl geri alındı. İstinaf Mahkemesi tarafından karar kısmen düzeltildi ancak esas yönünden onandı.

SÜREÇTE BİRİ ONANDI DİĞERİ BOZULDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hakan Canpolat'ın kararını onadı. Hazırlanan tebliğnamede, Hakan Canpolat hakkında: Tüm temyiz itirazları reddedildi. Kararın onanması istendi. Emre İrez hakkında ise dosyada "aracı kullanmadığı yönünde ciddi deliller olduğu", 'Çelişkili tanık beyanları, Tünel kamerası iddiaları, DNA – swap – kriminal deliller, Torpido altında sıkışmış bulunması. gibi unsurların yeterince değerlendirilmediği belirtildi. Başsavcılık Emre İrez için için "bozma" talep etti. "Emre'nin fiile katkısı yoktur, sürücü değildir" değerlendirmesi yapıldı.

SON KARAR BEKLENİYOR

Yargıtay Başsavcılığı'nın bu kararın ardından kazaya neden olan 'sürücü kimdi?' tartışması artık son virajda. Kamera kayıtları, Adli Tıp bulguları ve tanık beyanları son olarak masada incelenecek ve Nihai karar verilecek.