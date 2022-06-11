3 kişinin öldüğü olayın sebebi sokak köpeklerinin beslenmesi

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.'yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Ali İhsan K.'nin elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.