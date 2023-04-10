3 kişinin öldüğü trafik kazasında sürücüye 17 yıl 4 ay hapis cezası verildi

18 Ekim 2022 tarihinde saat 22.30 sularında Arnavutköy Devlet Hastanesi arkası çevre yolu üzerinde şüpheli Muammer Kerman'ın kullandığı araç ile trafikte makas atarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği, aracının sol ön teker kısımları ile orta refuje çarptığı, karşı yönden gelen şeride geçerek seyir halinde olan sürücü Ekrem Genç'in sevk ve idaresindeki araça çarpttı. Trafik kazası sürücü Ekrem Genç ile aynı araçta bulunan Poyraz Miraç Genç ve Utku Agocuk'un vefat etti. Araçta bulunan Fatmanur Genç, Yeter Genç, Muhammed Emin Genç, Emrah Genç'in yaralandı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, Kerman'ın asli kusurlu olduğu kurallara dikkat etmeyip, trafikte makas atarak ve hızlı kullanma sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bilinçli taksirle hareket ederek "3 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Kerman getirildi. Duruşmada mütalaasını açıklayam savcı, sanık sürücü Muammer Kerman'ın yola gereken dikkati vermediğini, aracın hızını yol ve mahal şartlarına göre ayarlamadığını ifade etti. Mütalaada, sürücü Muammer Kerman savunmasında, kendisini bir aracın sıkıştırması üzerine sola direksiyon kırdığı direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulmasıyla karşı yöne geçerek diğer araca çarpmasıyla sebebiyet verdiği kazada asli kusurlu olduğu belirtilerek cezalandırılması istendi.

İLK CELSEDE KARAR

Mahkeme heyeti, sanık Muammer Kerman'ın "Birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan önce 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun bilinçli taksirle işlenmesini dikkate alan heyet, cezayı artırarak 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanığın pişmanlık içerisinde olduğuna dair kanaat oluşmadığından hakkında indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Sanığın sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulmasına ve tutukluluğunun devamına hükmedildi.