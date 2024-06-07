3 kişinin ölümüne neden olan sürücünün avukatından ‘DSİ korkuluk yapsaydı can kaybı olmazdı’ savunması

Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'ya tarım işçiliği için 22 Mayıs 2023'te giden ve ehliyetsiz olan Halaf Melko yönetimindeki minibüs, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sulama kanalına devrildi. Suya batan minibüsten sürücü Halaf Melko ile 2 Suriyeli camı yarıya kadar açık olan pencereden çıkıp kurtulurken, Suriyeli tarım işçileri Ali Yasin Heşlum (40) ve yeğenleri Beşir Heşlum (20) ile Ali Heysem Heşlum (17) yaşamlarını yitirdi. Amca ve 2 yeğenin cenazeleri, Suriye'nin Rakka kentine götürülüp toprağa verildi. Tutuklanan sürücü Halaf Melko hakkında Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle öldürme' suçundan açılan dava görülmeye başlandı.

'EHLİYET ALAMADIM'

Hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen 4 çocuk babası Halaf Melko, tercüman aracılığıyla savunmasını yaptı. Melko, 9 yıldır araç kullandığını ve okuma-yazması olmadığı için ehliyet alamadığını belirterek, "Mersin'den Adana'ya bahçede çalışmak için işçi götürüyordum. Ehliyetim olmadığı için ara yollardan gittim. Devamlı bu yoldan gelip giderdim. Yol bozuktu, giderken sağ tarafta çukur vardı, otluktu, sol tarafa direksiyonu çevirmek isterken araç sulama kanalına devrildi. Minibüste 6 kişiydik. Ben ve iki kişi, pencerenin camının bir bölümü açıktı, oradan çıktık. Su yüzüne çıkınca tekrar suya dalıp içerdekileri kurtarmaya çalıştık. Aracın kapısı otomatik olduğu için açılmadı. Daha sonra çevreden çekici aradık, ağabeyime ulaşıp yardım istedim. Suçsuzumö diyerek tahliyesini istedi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanık sürücünün tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanığın avukatları da kazada DSİ'nin kusurunun olduğunu da belirterek, "Eğer DSİ sulama kanalı kenarına korkuluk yapsaydı, belki de bu kaza hafif olarak atlatılırdı, ölen olmazdı. Müvekkilimizin cezaevindeyken ikiz bebeği dünyaya geldi, 4 çocuğu var. Ailenin geçimini kendisi sağlamaktadır, mağdurdurö diyerek keşif talebinde bulunup, sanığın tahliyesini istedi.

Tutuklama talebi üzerine söz verilen sanık Halaf Melko da "4 çocuğum var. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Kaza nedeniyle perişan oldular. Cezaevindeyken ikiz bebeğim dünyaya geldi onların yüzünü dahi göremedim. Aileme bakan kimse yokö dedi.

Mahkeme heyeti, sanık sürücü Halaf Melko'nun tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.