D-100 Karayolu Eyüpsultan Edirnekapı mevkiinde taksinin otomobile çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerinde kalbi duran 1 yaralıya yoldan geçmekte olan sağlık bölümü öğrencileri müdahale etti.
Kaza, 02.15 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bakırköy istikametine gitmekte olan taksi, önünde gitmekte olan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile takside bulunan 2 kişi yaralandı.
DURAKTA BEKLEYEN SAĞLIKÇILAR YARDIMA KOŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında metrobüs durağında bulunan üniversite öğrencisi sağlıkçılar yaralıların yardımına koştu. Olay yerinde kalbi durduğu belirtilen otomobil sürücüsüne kalp masajı yapan öğrenciler ağır yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALIYA KALP MASAJI YAPTILAR
Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı sürücüye müdahale eden üniversite öğrencisi sağlıkçı Hasan Balcı, metrobüs durağında bekledikleri sırada kazanın olduğunu ağır yaralı kadına müdahale ettiklerini söyledi. Kadının kalbinin durduğunu belirten Balcı, ambulansın gelmesiyle yaralıyı sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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3 kişinin yaralandığı kazada sağlık bölümü öğrencileri yardıma koştu