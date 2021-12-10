3 kişinin yaralandığı kazada sağlık bölümü öğrencileri yardıma koştu

Polis ekipleri yeni bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı sürücüye müdahale eden üniversite öğrencisi sağlıkçı Hasan Balcı, metrobüs durağında bekledikleri sırada kazanın olduğunu ağır yaralı kadına müdahale ettiklerini söyledi. Kadının kalbinin durduğunu belirten Balcı, ambulansın gelmesiyle yaralıyı sağlık ekiplerine teslim ettiklerini söyledi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.