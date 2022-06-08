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Giriş Tarihi: 8.6.2022 13:45

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

DHA
3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44) tabancayla öldüren firari Mehmet Yılmaz (41) için 3 kez müebbet hapis cezası istendi, ayrıca yakalanması için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 156 gündür yakalanamadı.

3'ER KEZ MÜEBBET TALEBİ
Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.

Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Mehmet Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi. (DHA)

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3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi
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