3 kıtada 11 ülkede barış ve huzurun garantörü Türkiye

KKTC

Türkiye'nin en büyük askeri varlığı, kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunuyor. Kıbrıs'ın güvenliği tamamen Türkiye tarafından sağlanıyor. Türkiye, KKTC'deki askeri varlığı ile adada barışın tesisi ve temini için garantör ülke olarak bulunuyor.

SURİYE VE IRAK

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletine engel olmak, sınırlarındaki terör tehdidini bertaraf etmek için bölgede oluşturduğu güvenli bölgede askeri gücü ve gözlem noktaları ile faaliyet yürütüyor. Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askeri eğitimi ve donanımını da üstleniyor. Terörle mücadelede Irak'ta da onlarca askeri üs kuran Türkiye, Musul'a yalnızca 20 kilometre mesafedeki Başika kampında askeri varlık gösteriyor. Başika'da Iraklı güçler DAEŞ'le mücadele kapsamında eğitiliyor.

AZERBAYCAN

Türkiye'nin en güçlü askeri varlık gösterdiği ülkelerden Azerbaycan ile de askeri eğitim ve iş birliği antlaşmaları yürütülüyor. Azerbaycan askerlerine eğitim verilmesinin yanı sıra, Azerbaycan ordusunun envanterine dahil edilen insansız hava araçları da ülkenin askeri güç potansiyelini artırıyor.

LİBYA

Libya'nın batısı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeyken, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'ta ise Temsilciler Meclisi'nin hâkimiyeti söz konusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, iki yönetim arasında zaman zaman yaşanan çatışmalara yönelik önleyici bir güç olarak ülkenin batısında konuşlu bulunuyor.

KATAR

Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerinde önemli bir partner olan Katar'da da Katar'ın komşularıyla güven ve istikrar içinde ilişkilerini sürdürebilmesi için Türk askeri konuşlu bulunuyor. Türkiye-Katar ikili askerî ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015'te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017'den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.

SOMALİ

Türkiye'nin askeri faaliyet gösterdiği bir diğer ülke ise Somali'dir. Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki eğitim merkezinde ülkeye subay ve astsubay yetiştiriliyor. Somali'de 2017'den beri görev yapan TURKSOM Askeri Eğitim Üssü, Somali ordusu mensuplarını eğitmek ve Somali ordusuna destek amacıyla kuruldu.

BOSNA HERSEK

Türkiye, Uluslararası Barış Gücü olarak Bosna Hersek'te de askeri varlık gösteriyor. Bosna Hersek ordusuna eğitim verilmesinin yanında, ülkedeki yerel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde faaliyetler icra ediliyor.

KOSAVA

1999 yılından beri Kosova'da bulunan Türkiye, Kosova'nın güvenliğin sağlanması ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin eğitilmesine destek veriyor.

LÜBNAN

Lübnan'da konuşlu olan Birleşmiş Milletler Görev gücünün bir unsuru olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkede de görev yapıyor.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta konuşlu Türkiye'nin burada küçük bir deniz üssü de vardır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs, Arnavutluk Ekip Başkanlığı olarak faaliyet gösteriyor.

HUKUKA UYGUN VE MEŞRU UYGULAMA

Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleyi en öncelikli görevlerden biri olarak gören Türkiye, hem Türkiye'nin, hem de uluslararası camianın yararı doğrultusunda bu ülkelerde konuşlu bulunuyor. Türkiye, askeri güç politikasını uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO yapılanmasına uygun şekilde meşru olarak uyguluyor.