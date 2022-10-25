3 kızını öldüren baba için yeniden ceza ehliyeti raporunu istedi

Trabzon'un Of ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Emre Göktaş (38), geçen yıl 31 Ağustos'ta, kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4), götürdüğü çay bahçesinde tabancayla başlarından vurarak öldürdü.

Tutuklanan Göktaş hakkında, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Göktaş'ın avukatı adli tıp kurumunun müvekkili için 'cezai ehliyetinin tam' olduğunu belirten raporunda bazı çelişkiler yer aldığını belirterek, raporun yeniden alınmasını talep etti. İtirazı kabul eden mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde görevli Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklanmıştı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Sanık Emre Göktaş, 2. kez Trabzon 1'inci Ağır Ceza mahkemesinde tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEME

Duruşmada duruma sessiz kalıp konuşmayan tutuklu sanık Emre Göktaş'ın avukatı da, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporunda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce cezai ehliyeti tam olduğu yönünde verilen raporun yenilenmesi isteyerek, Emre Göktaş'ın tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.

'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Sanık Emre Göktaş, ilk duruşmada olay anını hatırlamadığını anlatarak, "Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne şekilde yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanmaya başladım. Psikiyatrik rahatsızlığım var. Bu yüzden ilaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır" diye belirtmişti.