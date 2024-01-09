3. kocasının ikinci eşini kıskanınca öldürdü

Olay, gece saat gece saat 01.30 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir birlikte yaşayan Şirin Bozkurt (47) ile Fırat Bozkurt (43) geçtiğimiz ay evlenmeye karar verdi. Bozkurt çifti mutlu olmak umuduyla 3. evliliklerini yaptı. Çiftin mutlulukları çok kısa sürdü. Gece geç saatlere kadar eşi Fırat Bozkurt ile birlikte alkol alarak dışarıda eğlenen Şirin Bozkurt arasındaki tartışma evde başladı. Fırat Bozkurt'un ikinci eşini kıskanan Şirin Bozkurt, üçüncü eşi ile tartışma yaşadı. Bozkurt çiftinin kavgası giderek büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Şirin Bozkurt, eline aldığı bıçakla kocası Fırat Bozkurt'u çıkan arbedede kalbinden bıçaklandı.

OĞLU ŞOKA GİRDİ

Fırat Bozkurt, yatak odasında kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Şirin Bozkurt ise o sırada evde olan ve şoka giren eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Ç.G.'yi komşuya gönderdi. Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fırat Bozkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.