Haberler Yaşam Haberleri 3 köpeğin saldırdığı kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.9.2025

Kayseri'nin Felâhiye İlçesi Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde yürüyüş yapan Fatma Hançer, muhtarın koyun sürüsünde bulunan 3 çoban köpeğinin hedefi oldu. Çoban ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, Hançer, kaldırıldığı hastanede hayatanı kaybetti. Jandarma ise olayla ilgili köpeğin sahibi muhtar M.C ile çoban Y.A'yı gözaltına aldı. Fatma Hançer'in cenazesi Kayapınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili çoban Y.A mahkemece tutuklanırken, muhtar M.C ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
