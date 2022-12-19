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Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:59 Son Güncelleme: 19.12.2022 10:17

3 metreyle hayatta kaldılar

AİBÜ’de öğrenim gören 2 kız öğrenci kaza yaptı. Araç 3 metre kadar sürüklenseydi, uçuruma uçacaktı. 2 öğrenci 3 metreyle hayatta kalmayı başardı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
3 metreyle hayatta kaldılar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi rampasında saat 08.05 sıralarında meydana geldi. Havanın yağmurlu ve yolun ıslak olması nedeniyle araç sürücüsü Y.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerleri aşıp takla attı. Araç 3 metre daha sürüklenseydi uçuruma yuvarlanacaktı.

Kazada araç sürücüsü Y.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan D.K. yaralandılar. Yaralı öğrenciler Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek çevre güvenliği ve yolun açık olması için yoğun çaba harcarken, kazanın hafta başı yoğunluğun fazla olmasının da etkisi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazadan dolayı kısa süreli kapalı olan yol, trafik ekipleri tarafından kısa sürede trafik akışına açıldı. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay gören sürücüler, üniversite öğrencilerinin kullandığı aracın bariyerlere çarparak takla attığını, aracın 3 metre daha kayması sonucu uçuruma yuvarlanmasının kaçınılmaz olacağını söylediler.

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3 metreyle hayatta kaldılar
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